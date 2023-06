Siemens verringert seine Beteiligung an Siemens Energy. 6,8 Prozent der Anteile würden in den Siemens Pension-Trust e.V. übertragen, teilte der Technologiekonzern am Mittwochabend in München mit. Der konsolidierte Anteil von Siemens an Siemens Energy sinke damit von 31,9 auf 25,1 Prozent.

28.06.2023 21:11