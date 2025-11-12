Der Technologiekonzern Siemens hat die Weichen für eine Nachfolge des scheidenden langjährigen Finanzchefs Ralf Thomas gestellt. Vorstandsmitglied Veronika Bienert soll im Verlauf des Geschäftsjahres 2026 das Amt übernehmen, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Thomas ist bereits seit über einem Jahrzehnt Finanzvorstand von Siemens. Die Entscheidung über den konkreten Zeitpunkt des Übergangs erfolge im Rahmen des Übergabeprozesses, hiess es. Thomas werde auch nach seinem Ausscheiden bei Siemens seine Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von Siemens Healthineers fortsetzen.