Das Ergebnis des industriellen Geschäfts sank hingegen um acht Prozent auf knapp drei Milliarden Euro. Dabei konnte die Sparte Digital Industries, die das Automatisierungs- und das Softwaregeschäft enthält, deutlich zulegen. Dagegen sank etwa das Ergebnis bei Mobility wegen Belastungen durch US-Zölle. Smart Infrastructure hatte im vergangenen Jahr von einem Verkaufserlös profitiert, konnte sich aber ansonsten in den meisten Geschäften verbessern. Die Medizintechniktochter Siemens Healthineers hatte bereits in der vergangenen Woche einen Gewinnrückgang gemeldet. Unter dem Strich sank der Gewinn um acht Prozent auf 2,2 Milliarden Euro. Analysten hatten sich bei Umsatz und operativem Ergebnis etwas mehr erhofft, wobei das vergleichbare Wachstum im Rahmen der Erwartungen lag.