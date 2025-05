Auch bei der in Zug ansässigen globalen Geschäftseinheit Siemens Smart Infrastructure hielt der Wachstumskurs im Zeitraum von Anfang Oktober bis Ende März an, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz legte im ersten Halbjahr um 11 Prozent auf 11,03 Milliarden Euro zu, die Gewinnmarge kletterte von 17,4 auf 20,6 Prozent. Besonders gefragt waren Lösungen für Rechenzentren sowie für Energie- und Industriekunden.