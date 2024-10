Der Technologiekonzern Siemens will sein Software-Geschäft mit einer milliardenschweren Übernahme in den USA stärken. Dabei will Siemens für das Unternehmen Altair Engineering Inc 113 US-Dollar je Aktie zahlen, wie der Dax-Konzern am Mittwoch nach Börsenschluss in New York mitteilte. Dies entspricht einem Unternehmenswert von ungefähr 10 Milliarden US-Dollar (rund 9,25 Mrd EUR). Der US-Konzern bietet Industrie-Software für Unternehmen etwa in der Luftfahrt-, Automobil- und Energiebranche sowie im Bereich Finanzdienstleistungen an. Die Nachfrage hiernach dürfte den Erwartungen zufolge im Gleichklang mit der zunehmenden Verbreitung von Künstlicher Intelligenz (KI) im Alltag steigen.