Der für die UBS tätige Analyst Joern Iffert wähnt den Verpackungsmaschinenhersteller vor einem «soliden» Ergebnis für das zweite Quartal. Er glaubt, dass die Zahlen die Wogen für das Unternehmen nach einer eher schwierigen Vergangenheit weiter glätten sollten und sieht bei seinen Berufskollegen anderer Banken die Möglichkeit steigender Gewinnerwartungen. Iffert stützt sich dabei auf Abklärungen in den Absatzmärkten sowie auf Gespräche mit Branchenexperten.