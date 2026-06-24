SIG gewinnen gegen 13.35 Uhr noch 3,1 Prozent auf 12,63 Franken. Die bisherigen Tageshöchstkurse liegen mit 12,75 Franken sogar noch etwas höher. Der Gesamtmarkt (SPI) steht derweil mit rund 0,8 Prozent im Plus.
Der für die UBS tätige Analyst Joern Iffert wähnt den Verpackungsmaschinenhersteller vor einem «soliden» Ergebnis für das zweite Quartal. Er glaubt, dass die Zahlen die Wogen für das Unternehmen nach einer eher schwierigen Vergangenheit weiter glätten sollten und sieht bei seinen Berufskollegen anderer Banken die Möglichkeit steigender Gewinnerwartungen. Iffert stützt sich dabei auf Abklärungen in den Absatzmärkten sowie auf Gespräche mit Branchenexperten.
Mit einem Gewinn von 0,71 Franken je Aktie decken sich die diesjährigen Schätzungen Ifferts zwar mit den durchschnittlichen Annahmen anderer Analysten. Seine Annahmen für die beiden darauffolgenden Jahre liegen allerdings darüber. Der Analyst hält mit Blick auf die Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen sowohl an seiner Kaufempfehlung als auch am Zwölf-Monats-Kursziel von 15 Franken fest.
Obwohl die Aktien der SIG Group zuletzt Boden gutmachen konnten, trennen diese noch immer knapp 6 Prozent von den diesjährigen Höchstkursen von Anfang Mai bei 13,42 Franken. Mit einem Plus von 11 Prozent seit Januar schneiden die Valoren dennoch besser als der Gesamtmarkt ab. Letzteres ist nicht zuletzt der Hoffnung geschuldet, dass der neue Firmenchef Mikko Keto das Unternehmen wieder auf die Erfolgsstrasse zurückführt.
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(AWP)