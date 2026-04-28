Der Verpackungshersteller schnitt beim organischen Wachstum und vor allem bei der Marge im ersten Quartal deutlich besser ab als erwartet. So hatten die Analysten gemäss dem AWP-Konsens mit einer EBIT-Marge von lediglich 12,1 Prozent gerechnet, tatsächlich sind es nun 13,4 Prozent geworden. Statt einer Verschlechterung gab es also eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr.