Die Analysten der Citigroup blicken nun auf die Anfang März anstehenden Zahlen. Sie rechnen zwar auch mit einem Umsatzrückgang im vierten Quartal, sind dabei allerdings weniger pessimistisch als der Konsens. Und auch bei der EBITDA-Marge sind die Experten zuversichtlicher. Für das kommende Jahr setzen sie auf eine verbesserte Nachfrage in allen Schlüsselregionen. Zudem biete der verbesserte Fokus des Unternehmens auf die mittelfristige Profitabilität eine starke Visibilität für die Margen. Entsprechend erhöhen sie neben ihrem Kursziel ihre Schätzungen für die EBITDA-Marge bis 2027 um fünf bis sieben Prozent und raten unverändert zum Kauf der Titel.