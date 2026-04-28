«Wir verhandeln mit unseren Kunden über Preisanpassungen», so der CEO. Wie diese Gespräche herauskommen, könne aber wohl erst nach dem zweiten Quartal gesagt werden. So oder so ist es das Ziel des Firmenchefs, die Kosten im Griff zu haben. Dies soll dann - in Kombination mit mehr Wachstum - zu einem besseren zweiten Halbjahr führen.