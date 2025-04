Ende Februar hatte der SIG-Verwaltungsrat für Schlagzeilen gesorgt, als er sich gegen eine Wiederwahl des Holländers Laurens Last ausgesprochen hatte. Dieser gehörte dem Gremium seit April 2022 an und ist mit einem Anteil von gut 10 Prozent der grösste Aktionär des Unternehmens. Hintergrund der Nicht-Empfehlung ist ein Rechtsstreit. Eine Firma von Last habe gegen SIG ein Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet, hiess es damals.