Besserung im zweiten Halbjahr

CEO Sigrist erwartet, dass sich das Volumenwachstum im Laufe des Jahres beschleunigen wird, die Profitabilität soll in der zweiten Jahreshälfte vom Umsatzwachstum profitieren. Die Expansion in neue Märkte schreite gut voran, mit starkem Wachstum in Indien und anderen aufstrebenden Märkten wie Lateinamerika. Im zweiten Quartal soll dann auch die Produktion für gekühlte Kartonverpackungen in China starten.