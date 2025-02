Die Neuigkeit war, dass der Verwaltungsrat sich gegen eine Wiederwahl des Niederländers Laurens Last stellt. Dieser ist mit einem Anteil von gut 10 Prozent der grösste SIG-Aktionär. Hintergrund der Nicht-Empfehlung ist ein Rechtsstreit. Last habe gegen SIG ein Schiedsgerichtsverfahren eingeleitet, hiess es in der Mitteilung.