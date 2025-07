In Nord- und Südamerika wuchs SIG mit 5,5 Prozent, was auf eine gute Nachfrage nach aseptischen Kartonverpackungen in Lateinamerika zurückzuführen gewesen sei. Die Gruppe erweitert nun ihr Werk für Kartonmäntel in Mexiko. Derweil sei die Konsumentenstimmung in den USA gedämpft geblieben, hält SIG - ohne sich konkret zu der Zollthematik zu äussern - fest.