Auch der Iran-Krieg macht dem Management aktuell keine allzu grossen Sorgen. Man könne sowohl auf kurzzeitige Lieferkettenverschiebungen im Nahen Osten als auch auf eine möglicherweise steigende Inflation in Europa reagieren. SIG bietet etwa «Shrinkflation»-Grössen an, ein Vorteil gegenüber dem Hauptkonkurrenten Tetra Pak, der seine Verpackungsgrössen weniger schnell anpassen kann. Die Fabrik im saudischen Riad sei zudem «absolut sicher», hiess es.