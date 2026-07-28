Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche wuchs der Umsatz mit aseptischen Kartonpackungen im ersten Halbjahr leicht, während das Geschäft mit gekühlten Kartonpackungen sowie mit Bag-in-Box-Lösungen und Standbeuteln deutlich zurückging. Gut lief laut dem Management unter anderem die Markteinführung von SIG Terra, einer aluminiumfreien Vollbarriere-Lösung, in Europa. Diese habe im ersten Halbjahr für eine starke Dynamik gesorgt.