Wachstum verbuchen kann SIG derzeit vor allem in Schwellenländern wie Mexiko, Indien oder Thailand und das besonders im Geschäft mit aseptischen Kartonpackungen. In Mexiko soll daher eine neue Produktion für Kartonmäntel die Nachfrage besser bedienen, während SIG in Indien etwa im Milchsektor an Gewicht gewinne.