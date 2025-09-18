Auf Antworten zu offenen Fragen müssen Investoren nämlich noch mehrere Wochen warten. Details zu den geplanten Massnahmen und ein Update zu den mittelfristigen Zielen gibt es erst am 30. Oktober im Rahmen eines Investor Update Meetings. Am Markt gilt es derzeit als wahrscheinlich, dass der neue Präsident Ola Rollén dann auch noch an den Mittelfristzielen schrauben wird.