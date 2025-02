So soll der Holländer Laurens Last an der nächsten Generalversammlung nicht mehr in den Verwaltungsrat gewählt werden, wie das Unternehmen am Dienstag im Rahmen der Vorlage der Jahreszahlen mitteilte. Last gehört dem Gremium seit April 2022 an. Er ist ausserdem mit einem Anteil von gut 10 Prozent der grösste Aktionär des Unternehmens.