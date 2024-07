«Wir wollen in beiden Geschäftsbereichen über den Markt hinauswachsen», sagte Konzernchef Samuel Sigrist am Dienstag an einer Telefonkonferenz zu den Halbjahreszahlen. Die Zeichen dazu stünden gut: So erwarte er ein deutliches Wachstum bei den Bag-in-Boxes, getrieben vor allem durch einen hohen Marktanteil in den Schwellenländern, sowie eine solide Nachfrage nach Kartonverpackungen.