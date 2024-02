Mittelfristziele bestätigt

Auch 2023 hat SIG an der Basis für künftige Erträge gearbeitet. So seien 91 Abfüllanlagen für aseptische Kartonpackungen platziert worden, was ein sehr hoher Wert sei. Die Netto-Zunahme wird mit 29 angegeben, wobei die neu in Betrieb genommenen Abfüllanlagen eine deutlich höhere Kapazität hätten - was sich positiv auf den Absatz von Verpackungsmaterial auswirkt. Insgesamt seien nun weltweit 1388 Abfüllanlagen im Betrieb.