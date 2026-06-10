Ingeborg Benko kann wieder uneingeschränkt über das Vermögen der Ingbe-Stiftung verfügen und ihre Rechte als Stifterin ausüben. Das Liechtensteiner Oberlandesgericht hat eine einstweilige Verfügung der ersten Instanz aufgehoben, die rund 50 Millionen Franken aus dem Stiftungsvermögen eingefroren hatte.