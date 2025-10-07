Der Milliarden-Pleitier muss sich ab den kommenden Dienstag im Schwurgerichtssaal des Innsbrucker Landesgerichts wegen des Vorwurfs des betrügerischen Konkurses («betrügerische Krida») verantworten. Dem Tiroler wird angelastet, er habe im Rahmen seiner Insolvenz als Einzelunternehmer die Befriedigung von Gläubigerforderungen verhindert oder geschmälert, indem er Vermögenswerte beiseite geschafft habe. Die Anklage geht von einer Schadenssumme von 660'000 Euro aus.