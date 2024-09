Im Konkursverfahren über das Vermögen von Signa-Gründer René Benko sind weitere 400 Millionen Euro an Gläubigerforderungen geltend gemacht worden. Allerdings wurde an einer nachträglichen Prüfungstagsatzung am Landesgericht Innsbruck am Mittwoch nur ein verschwindender Anteil daran anerkannt, nämlich gerade 34'000 Euro.