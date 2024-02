Demnach forderte die Signa Holding mehr Einsicht in die Unterlagen der Luxusimmobilien-Einheit SPS, denn «diesem Ersuchen sei nicht ausreichend entsprochen worden». Darüber hinaus stellen die Vertreter der Holding die kürzlich beschlossene Veräusserung von Prime-Immobilien, etwa des Goldenen Quartiers oder des Park Hyatts in Wien, in Frage. Es sei zu klären, ob die Hauptversammlung den Immobilien-Verkäufen zustimmen müsse, heisst es in dem Schreiben.