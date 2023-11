Am Rohbau des Elbtowers in Hamburg mussten zuletzt die Bauarbeiten eingestellt werden, weil Signa nach Angaben der Baufirma nicht rechtzeitig zahlte. Kürzlich kam es auch an der Alten Akademie in München zu einem Stillstand der Bauarbeiten. An der Globus-Baustelle in Basel wird dagegen weitergearbeitet. Dies berichtet eine Journalistin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.