Die Genehmigung des Insolvenzgerichts sei am (gestrigen) Dienstag erteilt worden, bestätigte der Sanierungsverwalter am Mittwoch. «Der Verkauf der Anteile an Selfridges ist Ergebnis intensiver Verhandlungen», hiess es aus der Rechtsanwaltskanzlei Abel. Der saudische Staatsfonds hat 40 Prozent an Selfridges übernommen.