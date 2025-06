Bisherige Ermittlungen

Benko sitzt in Wien in Untersuchungshaft. Bislang waren acht Ermittlungsstränge rund um ihn und Signa bekannt gewesen. Dazu gehören Vorwürfe zu einem angeblichen «Geldkarussell», mit dem Benko Investorengelder als eigene Kapital-Zuschüsse ausgegeben haben soll; mutmasslicher Betrug im Zusammenhang mit Corona-Förderungen; sowie mutmasslicher Investmentbetrug rund um ein Immobilienprojekt in München./al/DP/stw