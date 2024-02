Am 18. März wird über den Sanierungsplan der wichtigen Signa-Gesellschaft abgestimmt. Dabei entscheidet sich, ob die Signa Prime fortgeführt werden kann oder ob sie in den Konkurs geschickt werden muss. Aktuell sind laut Creditreform-Informationen noch 28 Dienstnehmer am Standort Wien und Innsbruck beschäftigt.