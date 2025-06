Der Insolvenzverwalter der Teilgesellschaft Signa Prime Selection AG will über Klagen 200 Millionen Euro eintreiben. Beim Handelsgericht in Wien wurden dazu 28 Klagen eingebracht, geht aus dem zweiten Bericht der Insolvenzverwaltung hervor. Mit über 62 Millionen geht die grösste Forderung an die Bank Julius Baer.