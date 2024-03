Erfolg abhängig vom Sanierungsverfahren

Die Familie Benko Privatstiftung sieht ihre Sanierungsaussichten eigenen Angaben zufolge minimiert: Denn in den «wesentlichen Tochtergesellschaften» der Signa Holding sei inzwischen von den Gläubigern jeweils ein Sanierungsplan angenommen worden. Dieser schlage sich jedoch nicht unmittelbar in einer substanziellen Werthaltigkeit der Beteiligungen nieder. Es sei daher derzeit unklar, ob bzw. in welcher Form eine Sanierung der Antragstellerin machbar.