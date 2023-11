Der 46-jährige Signa-Gründer René Benko hatte am Mittwoch seine Macht abgegeben und das Ruder des Konzerns in die Hände von Geiwitz gelegt. Die Firma, die in der langen Niedrig-Zins-Phase in Top-Lagen europäischer Städte und in den USA Immobilien erwarb und entwickelte, war durch die höheren Zinsen und die gestiegenen Baukosten in Schwierigkeiten geraten. Signa gehört in der Schweiz die Hälfte der Globus-Gruppe./mrd/DP/nas