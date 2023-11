In der Schweiz ist die Globus Gruppe mitsamt ihren Immobilien ebenfalls je zur Hälfte im Besitz von Signa und der Central Group. Die Central-Gruppe der Familie Chirathivat hat vor einer Woche bereits ein verbales Bekenntnis zu Globus verlauten lassen. «Unabhängig von der Position unseres Joint-Venture-Partners beabsichtigt die Central Group all ihre europäischen Luxusgeschäfte, einschliesslich Globus, zu unterstützen», hiess es in diesem Zusammenhang.