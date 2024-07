Chaos bei den Demokraten

Während die Republikaner in Milwaukee Geschlossenheit demonstrieren, bahnt sich vor dem Nominierungsparteitag der Demokraten im August Ärger an. Denn mitten in der Diskussion über das Alter und die Fitness Bidens treibt die Spitze seiner Partei Pläne voran, um den 81-Jährigen noch vor der Parteiversammlung in Chicago auf virtuellem Weg als Präsidentschaftskandidat zu nominieren. Unter Demokraten im Kongress gibt es Kritik an diesem Vorgehen. Biden steht derzeit wegen regelmässiger Aussetzer und peinlicher Patzer massiv unter Druck aus den eigenen Reihen. Diverse Parteikollegen forderten ihn in den vergangenen Wochen auf, sich aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzuziehen.