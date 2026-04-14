Gegen 9.25 Uhr gewinnen Sika Namen 8,4 Prozent auf 148,75 Franken. Davor hatten die Sika-Papiere im bisherigen Jahresverlauf fast 16 Prozent verloren. Der Gesamtmarkt (SMI) notiert zum Berichtszeitpunkt 0,5 Prozent im Plus.
Der von Sika ausgewiesene Umsatz lag um rund 1,3 Prozent über dem von AWP ermittelten Konsens. Dabei wurden in allen Regionen die Erwartungen leicht übertroffen, wobei vor allem die Region EMEA positiv überraschte. Die Werte lagen auch leicht über jenen des vierten Quartals, was auf das Erreichen der Talsohle hindeuten könnte.
Deutlich besser als erwartet hat Sika vor allem beim organischen Wachstum abgeschnitten. Dieses ist mit minus 0,2 Prozent stärker ausgefallen als erwartet. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 1,8 Prozent gerechnet.
Der bessere Wert könnte zumindest teilweise auf anhaltende Marktanteilsgewinne zurückgeführt werden, denkt der Analyst von Berenberg. «Die Selbsthilfestrategie von Sika bleibt intakt», lautet das Urteil hier.
Auch die Bestätigung der Jahresprognosen - trotz der aktuellen geopolitischen Unsicherheiten - wirken laut UBS beruhigend auf die Märkte. Aber um in der Mitte des genannten Zielbandes für die Umsatzprognose zu landen, sei in den nächsten drei Quartalen ein deutlich höheres Wachstum nötig.
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(AWP)