Der von Sika ausgewiesene Umsatz lag um rund 1,3 Prozent über dem von AWP ermittelten Konsens. Dabei wurden in allen Regionen die Erwartungen leicht übertroffen, wobei vor allem die Region EMEA positiv überraschte. Die Werte lagen auch leicht über jenen des vierten Quartals, was auf das Erreichen der Talsohle hindeuten könnte.