Die Aktien von Sika geben am Dienstag im frühen Handel deutlich nach. Das am Morgen vorgelegte Ergebnis im ersten Halbjahr hat die Erwartungen von Analysten auf keiner Ebene erfüllt, wobei Umsatz und Betriebsgewinn die Prognosen lediglich knapp unterschritten haben. Weniger umgesetzt als erwartet hat der Bauchemiekonzern insbesondere in China und in der Region Americas, wogegen die Region EMEA besser abgeschnitten hat als gedacht.