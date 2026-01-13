Um 09.30 Uhr verlieren Sika Namen 7,3 Prozent auf 152,75 Franken (Tagestief 151,65 Fr.). Der Gesamtmarkt (SMI) notiert derweil um 0,26 Prozent tiefer.
Das organische Wachstum schwächte sich im vierten Quartal weiter ab und die gemeldeten Zahlen blieben hinter den Erwartungen zurück, wie der für die UBS tätige Analyst die vorgelegten Zahlen zusammenfasst.
Nach Regionen betrachtet bleibt laut Barclays Asien-Pazifik ein Hemmschuh mit einem weiteren Quartal mit zweistelligem Rückgang in China. EMEA habe zwar überraschend gut abgeschnitten, doch die US-Geschäftstätigkeit sei durch den Shutdown beeinträchtigt worden.
Das schwache Schlussquartal ist auch der Grund, weshalb Sika die Prognosen für die EBITDA-Marge gesenkt hat. Neu rechnet der Konzern, die Einmalkosten für ein Spar- und Effizienzprogramm ausgerechnet, mit einem Wert von leicht über 19 Prozent. Davor hatte Sika 19,5 bis 19,8 Prozent in Aussicht gestellt.
Gleichzeitig ist das «CEO-Statement» von Firmenchef Thomas Hasler sehr zurückhaltend ausgefallen. Dieser geht davon aus, dass die globalen Marktbedingungen bis in die erste Hälfte des Jahres 2026 verhalten bleiben. Analysten sehen daher auch ein Abwärtsrisiko bei den Experten-Schätzungen für 2026.
ra/hr
(AWP)