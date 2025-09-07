Die Spende von 400'000 Franken ist zu sehen auf der Webseite der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK). Die EFK listet unter dem Titel «Politikfinanzierung» auf, welche Schweizer Parteien in den Jahren 2023 und 2024 von wem grössere Zuwendungen erhalten haben. Der «Sonntagsblick» berichtete am Sonntag als erster über die Spende.