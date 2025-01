Der Bauzulieferer Sika eröffnet in Singapur und in Xi'an, im Nordwesten Chinas, zwei neue Produktionsstätten. Während das Werk in Singapur auf die Mörtelproduktion spezialisiert ist, deckt das Wert Xi'an die gesamte Produktpalette von Sika ab, darunter Fliesenkleber, zementöse Abdichtungslösungen und Bodenbeschichtungen.