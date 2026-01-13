So dürften die globalen Marktbedingungen bis in die erste Hälfte des Jahres 2026 verhalten bleiben. «Die globalen Märkte waren im vierten Quartal schwach, auch die Trends in der US-amerikanischen kommerziellen Bauwirtschaft wurden durch den Government-Shutdown zusätzlich belastet», erklärte Firmenchef Thomas Hasler dazu.
Auf diese Entwicklung hatte Sika vergangenen Herbst mit einem Stellenabbau reagiert. Werden weltweit bis zu 1500 Arbeitsplätze abgebaut, ein grosser Teil davon im Reich der Mitte. Gleichzeitig soll das neue Programm «Fast Forward» die Digitalisierung beschleunigen sowie Innovation und Wachstum fördern.
Kosten für Fast Forward drücken Marge
Das Programm soll bis 2028 jährliche Einsparungen von 150 bis 200 Millionen Franken einspielen. Davon werden 80 Millionen im Jahr 2026 wirksam. Bereits in 2025 angefallen sind Kosten in der Höhe von 90 Millionen.
Das drückt auch auf die Marge: Für 2025 stellt Sika eine Betriebsgewinn-Marge vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) von «leicht über» 19 Prozent in Aussicht. Zum Vergleich: 2024 wies Sika einen Wert von 19,3 Prozent aus.
Den vollständigen Jahresabschluss wird Sika am 20. Februar vorlegen.
