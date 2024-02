In Zahlen ausgedrückt will Sika in 2024 den Umsatz um 6 bis 9 Prozent steigern und der Betriebsgewinn soll überproportional dazu steigen. Dabei treibt der Kauf von MBCC alleine die Verkäufe um 4 bis 5 Prozent, weitere 1 bis 2 Prozent werden von Preiserhöhungen stammen.