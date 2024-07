Was dieses lokale Geschäft betrifft, ist Sika in allen drei bearbeiteten Marktregionen gewachsen, allerdings mit gewissen Unterschieden: Am stärksten war das Wachstum in Lokalwährungen in der Region Amerika (+15,1 Prozent), gefolgt von Europa, Mittlerer Osten und Afrika (EMEA +13,5 Prozent), während in Asien «nur» ein Plus von 8,0 Prozent erzielt wurde. Gerade in Asien spürte Sika auch den stärksten negativen Währungseinfluss (-7,0 Prozent).