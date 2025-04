Der Bauchemiekonzern Sika hat ein neues Werk in der Stadt Quito in Ecuador in Betrieb genommen. Damit will das Unternehmen «das volle Marktpotenzial Ecuadors» für ihre Mörtellösungen im Bereich von Innenwänden und Fliesenklebern erschliessen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.