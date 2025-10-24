Dies kündigte Sika am Freitag bei der Vorlage der Zahlen für die ersten neun Monate 2025 an. Wie aus dem Communiqué hervorgeht, sank der Umsatz der Innerschweizer von Januar bis September um 3,8 Prozent auf 8,78 Milliarden Franken. Eine zentrale Rolle spielte dabei der starke Schweizer Franken: Unter Ausklammerung der Währungseffekte wäre Sika dank Akquisitionen um 1,1 Prozent gewachsen.