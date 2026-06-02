Gleichzeitig nahm Sika strukturelle Anpassungen in China vor und straffte die Organisation in anderen Märkten, wofür 2025 einmalige Kosten von 80 bis 100 Millionen anfielen. Insgesamt rechnet der Konzern mit jährlichen Einsparungen von 150 bis 200 Millionen Franken - mit voller Wirkung ab 2028. Laut früheren Angaben liegt die Umsetzung auf Kurs.