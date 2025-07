China-Schwäche noch nicht vorüber

In der Region Asien/Pazifik (Anteil 20 Prozent) ist Sika im ersten Halbjahr auch um die negativen Währungseffekte bereinigt leicht geschrumpft, woran vor allem auf die schwache Entwicklung in China schuld ist. Anzeichen für eine Verbesserung in China gebe es noch nicht, so der Sprecher. In Asien insgesamt laufe es aber gut, so etwa in Südostasien, Indien oder Japan.