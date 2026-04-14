Damit zeigt die Tendenz allerdings wieder nach oben. 2025 war Sika organisch noch um 0,4 Prozent geschrumpft. Und das Unternehmen hat auch deutlich besser abgeschnitten, als Analysten erwartet hatten. Diese hatten im Schnitt mit einem organischen Umsatzrückgang um 1,8 Prozent gerechnet.