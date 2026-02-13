Diese Akquisition werde Sikas Position in der globalen Kleb- und Dichtstoffindustrie stärken, teilte das Schweizer Unternehmen am Freitag in einem Communiqué mit. Durch eine grössere Präsenz und geografische Reichweite würden sich bedeutende Wachstumschancen eröffnen. «Darüber hinaus wird Akkim die Produktionskapazitäten deutlich erweitern und so zu einem effizienteren operativen Netzwerk beitragen», hiess es weiter.