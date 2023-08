Wachstum in allen Regionen

Zudem sei Sika im ersten Halbjahr in allen Regionen gewachsen - in Lokalwährungen jedenfalls. In der mit einem Umsatzanteil von knapp 40 Prozent grössten Region EMEA (Europa, naher Osten und Afrika) etwa verkaufte Sika 3,2 Prozent mehr. In Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in Osteuropa sei aber die Entwicklung "verhalten" gewesen.