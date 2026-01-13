Shutdown in den USA

Gleichzeitig trübten sich in der Region Americas (Nord- und Südamerika) die Bedingungen in der zweiten Jahreshälfte ein. Gerade auch der lange «Shutdown» der US-Regierung habe die gewerbliche Bautätigkeit negativ beeinflusst. Ein «Lichtblick» seien die hohen Investition in Rechenzentren.