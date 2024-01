Die Experten suchen das Haar in der Suppe im Schlussquartal 2023. Und dieses Haar fanden sie in einer enttäuschenden Absatzentwicklung in Nord- und Südamerika sowie im verhaltenen Geschäft mit Klebstoffen und Dichtmitteln für die Autoindustrie. Hier wirkte sich der Streik in den USA gegen die Konzerne General Motors, Ford und Stellantis negativ aus.